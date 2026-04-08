İbrahim Tatlıses’ten sürpriz karar: Yoğun bakımda duygusal kavuşma
Yazı Boyutu
Tansiyon düşüklüğü ve bakteriyel enfeksiyon teşhisiyle müşahede altında tutulan imparator’un çağrısı üzerine hastaneye koşan Ahmet Tatlıses, babasıyla aylar sonra gerçekleştirdiği bu ilk buluşmada gözyaşlarına hakim olamayarak fenalık geçirdi. Hastane koridorlarında bekleyen kızı Dilan Çıtak ve diğer aile üyelerinin de eşlik ettiği bu kritik süreçte, usta sanatçının genel durumunun iyiye gittiği belirtilirken; yıllardır süren aile içi krizin bu zorunlu buluşmayla birlikte yerini duygusal anlara bırakması magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı.