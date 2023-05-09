İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız fena çark etti! Sosyal medya onu konuştu

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız ifşalandı! Önce 'tanımıyorum' dedi ardından yaptığı açıklama sonrası Bircan Bali açtı ağzını yumdu gözünü. Tatlıses'in 2011 yılında nikah masasına oturduğu ve 2 yıl sonra boşandığı eşi Ayşegül Yıldız, bir davette yaptığı açıklama ile gündeme bomba gibi düştü. Önce "Semih Öztürk'ü tanımıyorum" diyen Yıldız, yaklaşık 50 dakika sonra yaptığı yeni açıklamayla şaşkına çevirdi. Bircan Bali ise röportajın ardından ortalığı karıştıracak iddialarda bulundu. İşte detaylar...