İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna bir araya geldi!

İbrahim Tatlıses ve eski hayat arkadaşı Derya Tuna'dan oğulları İdo ile bomba kare! 'En büyük aşkı biz yaşadık' demişti o görüntü ortaya çıktı. 4 çocuğu olan İbrahim Tatlıses oğlu İdo Tatlıses'i 2021 yılında evlendirmişti. Yıllar önce verdiği bir röportajda İbrahim Tatlıses’e büyük saygı duyduğunu ancak bir araya gelmelerinin mümkün olmadığını belirten ve “Bir araya gelmemiz mümkün değil ama Tatlıses’le en büyük aşkı biz yaşadık.” diyen Derya Tuna, İbrahim Tatlıses ve oğlu ile kahvaltıda bir araya geldi.