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Halit Ergenç’in eski eşi bakın kim! Meğer Bergüzar Korel’den önce Arka Sokaklar ve Seksenler’in yıldızıyla...

Halit Ergenç’in eski eşi bakın kim! Meğer Bergüzar Korel’den önce Arka Sokaklar ve Seksenler’in yıldızıyla...
21.01.2023 07:50 - Son Güncelleme: 21.01.2023 07:53

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Kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çeken Halit Ergenç, özellikle 2009 yılında nikah masasına oturduğu eşi Bergüzar Korel ile sürdürdüğü mutlu evlilikle sık sık adından söz ettirdi. Ali, Han, Leyla adında üç evladı olan çift, son olarak sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldi. Bunun üzerine magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in hayatları merak edilip araştırılmaya başlandı. Halit Ergenç hakkında araştırma yapanlar, ünlü oyuncunun ilk eşinin kim olduğunu öğrenince şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Halit Ergenç'in kendisi gibi oyuncu olan ve Seksenler ile Arka Sokaklar gibi dizilerde rol alan eski eşi...

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Şimdilerde Bergüzar Korel ile mutlu bir evlilik sürdüren ve üçüncü kez baba olmak için gün sayan ünlü oyuncu Halit Ergenç'in özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

İlk evliliğini 2007 yılında yapan oyuncu hakkında araştırma yapan hayranları Ergenç'in eski eşini öğrenince şaşkınlığını gizleyemedi.Halit Ergenç'in Seksenler ve Arka Sokaklar dizisinde rol alan ünlü oyuncuyla bir dönem evli olduğunu öğrenen internet kullanıcılar, ikilinin neden ayrıldığını da araştırmaya başladı. Ergenç'in eski eşinin bir röportajında evliliğine dair yaptığı açıklamalar ise dikkat çekti.

Ünlü oyuncu Gizem Soysaldı, söz konusu röportajında 'Çok mutlu bir çifttik. Eylülde tanıştık, haziranda evlendik' diyerek Halit Ergenç ile birbirlerine çok aşık olduklarını söylemişti.

Soysaldı, ayrılık nedenlerini ise şöyle açıklamıştı: 'Evliliğimizin 9'uncu ayında felaket bir şey oldu. Halit babasını kaybetti, sonrasında mutsuzluklar, ölümler, depresyonlar ve en son yeğeninin intiharı. Melis'in intiharı Halit'i yıktı. Ama nasıl bir depresyon... Sevdiğim adama destek olmaya çalışıyorum. Ama tarif edemeyeceğim kadar zor günler. Gerçi bu olaylarda bile birbirimize çok aşığız. Halit her gün tahtalara vuruyor, "Sana nazar değmesin" diyor. Fakat yavaş yavaş bütün bunları taşıyamamaya başladı. Zaten geçmişiyle kavgalıydı, hayatla da kavga ediyordu ve hırsını en yakınındakinden, en sevdiği, en güvendiği insandan, yani benden aldı'

GİZEM SOYSALDI KİMDİR?
Gizem Soysaldı (d. 04 Şubat 1984), Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. 4 şubat 1984'te İzmir'de doğdu. Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünün ardından Şahika Tekand Studio Oyuncuları'nda tiyatro eğitimi aldı. Çok küçük yaşlardan beri tiyatro, bale, sunuculukla uğraşan Gizem'in ilk önemli rolü 16 yaşındayken oynadığı 'Asiye Nasıl Kurtulur'daki 'Asiye' karakteridir.

Oynadığı oyunlarla Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivalinde sahneye çıkmıştır. Halen 2008 yılında dahil olduğu ' Hareket Atölyesi' ile çalışmalarını sürdürmektedir. Sinema kariyerine Malezya yapımı 'İstanbul Ben Geliyorum' adlı film ile başlayan Gizem, 'F Tipi Film'deki oyunculuğuyla kariyerinin en üst noktasına çıktı.

Son olarak 60'lı yıllarda geçen 'Büyük Sürgün' filminde rol aldı. Sunuculuğu çok sevdiğini her fırsatta belirten Gizem 'Soframız' (100 bölüm) programından sonra geçtiğimiz aylarda Rotterdam Kırmızı Lale Film Festivali ödül törenini sundu. Birçok dizide de birbirinden farklı karakterle seyirci karşısına çıkan Gizem en son 'Arka Sokaklar' ekibine bomba imha uzmanı olan sert bir komiser olarak katıldı.

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