İbrahim Tatlıses aradığı aşkı kendisinden 42 yaş küçük Gülçin Karakaya'da buldu! İşte İbrahim Tatlıses'in sevgilisi...

İbrahim Tatlıses, aradığı aşkı Gülçin Karakaya'da buldu. Bodrum'da yaz aylarının tadını çıkaran Tatlıses, sevgilisiyle ilk kez kameralar karşısına geçti. 2. Sayfada yer alan habere göre; İmparator Tatlıses aradığı aşkı Gülçin Karakaya'da buldu. Uzun zamandır aşk yaşayan ikilinin eğlenceli anları objektiflere yansıdı. 68 yaşında, 7 çocuk 9 torun sahibi Tatlıses'in üçüncü kez nikah masasına oturup oturmayacağı merak konusu oldu. İşte İbrahim Tatlıses'in yeni sevgilisi başta olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri...