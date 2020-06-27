YKS'nin TYT oturumuna Mabel Matiz sorusu damga vurdu! İşte sosyal medyanın konuştuğu o soru ve renkli paylaşımlar...

27.06.2020 16:07

YKS Mabel Matiz sorusu nedir? 2020 YKS Türkçe testinde çıkan Mabel Matiz sorusu sosyal medyanın gündemine oturdu. Ünlü sanatçıyla ilgili soru sınava girenleri şaşırttı. Türkçe testindeki 40 sorudan biri olan Mabel Matiz sorusu sosyal medyanın TT listesine yerleşti. Paragraf sorusunda 'Fırtınadayım' şarkısının dizeleri verilerek anlamı soruldu. İşte sosyal medyanın konuştuğu o soru ve renkli paylaşımlar...

YKS Mabel Matiz sorusu nedir? Mabel Matiz kimdir kaç yaşında nereli? YKS'nin ilk oturumu olan TYT sınavı 27 Haziran Cumartesi günü tamamlandı. Sınavın sona ermesinin ardından sınavda çıkmış ilginç sorular da gündem oldu. Peki, YKS Mabem Matiz sorusu nedir? Mabel Matiz kimdir kaç yaşında nereli? İşte ünlü sanatçı hakkında merak edilenler!

YKS MABEL MATİZ SORUSU YORUMLARI!

İşte Twitter'da soru hakkında yazılanlar:

-Mabel Matiz sorusunda horlamaya başlamıştım

-Mabel Matiz Neden?

-Sınavda mabel matiz sormuşlar bilseydim magazinden çalışırdım

-Adın her yerde el salla ünlü oldun

-Lan Mabel Matiz'in Türkçe sorularında ne işi vaaarrrrr

-Türkçe sorularından birini kadraj magazin hazırladı herhalde mabel matiz ne alaka

Kısa bir bilgi paragrafı vardı bir soruda şarkılarının tarzını sorduğu diğer soruda "Fırtınadayım'dan" bir söz, "gözümün gördüğü, göğsümün bildiği ile bir değil" sözünde anlatılmak istenen nedir? şıklara göre doğru bir cevap işaretledik ama senden de anlamını bekleriz Mabel Matiz

Mabel Matizin maya adlı albümünün geçmişini ve tarihini de öğrenmiş olduk.

Mabel matiz dinlemedim diye iki Türkçe sorusu gitti.

Mabel Matiz'li soruları gözlerimden kalpler çıka çıka yaptım ve evet maya albümü bir başyapıttır

Sınavın zorluğunu soranlar olmuş matematik ortalamaydı, sosyalde bir kaç soru hariç gözüm kapalı yaptım, fen ise standart TYT feniydi.

Türkçe sorularının felsefe sorusu gibi oluşu yüzünden 45 soru felsefe çözmüşüm gibi hissediyorum

Sınavda tek bildiğim konu Mabel Matiz'in albümü oldu

Ceydalı matematik sorusu yanlış değil mi ya

Türkçe Türkçe değil destan mübarek bu kadar paragraf da koyulmaz ya

Türkçe paragraflar çok uzundu yetişmedi.

Matematik geneli kolay, Türkçe hafif zordu

Sınavın zorluğunu soranlar olmuş matematik ortalamaydı, sosyalde bikaç soru hariç gözüm kapalı yaptım, fen ise standart tyt feniydi.

Matematikten sadece mantık sorularını yaptığım için kolay zorluğuna bakamadım ama göz gezdirdiğim kadarıyla kolaydı beklediğimiz kadar zor değildi Türkçe biraz zorladı

Türkçe de Sezen Aksu'ya ve Mabel Matize rastlamak şahane olaydı.

MABEL MATİZ KİMDİR?

YKS Mabel Matiz sorusu nedir? Mabel Matiz kimdir kaç yaşında nereli? YKS'nin ilk oturumu olan TYT sınavı 27 Haziran Cumartesi günü tamamlandı. Sınavın sona ermesinin ardından sınavda çıkmış ilginç sorular da gündem oldu. Peki, YKS Mabem Matiz sorusu nedir? Mabel Matiz kimdir kaç yaşında nereli? İşte ünlü sanatçı hakkında merak edilenler!

Mabel Matiz 2013 yılı sonunda GQ Türkiye dergisinin Men Of The Year ödüllerinde "Yılın Müzisyeni" ödülüne layık görülmüştür. Sonraki yıl Yaşım Çocuk albümünde yer alan "Alaimisema" şarkısı 14 Temmuz 2014'te Radio Edit versiyonuyla single olarak yeniden yayınlanmış, kendi albümleri dışında Teoman, Göksel, Ayşegül Aldinç, Özge Fışkın, Burcu Tatlıses, Ceyl'an Ertem gibi sanatçıların albümlerinde söz yazarı ve besteci olarak da bulunmuştur.

13 Şubat 2015 tarihinde ise Can Güngör prodüktörlüğünde kaydettiği 3. albümü Gök Nerede'yi yayınladı. 20 Haziran 2018'de ise dördüncü stüdyo albümü olan Maya'yı çıkarmıştır.