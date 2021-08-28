İbrahim Çelikkol'dan kötü haber!

Usta oyuncu İbrahim Çelikkol'a nazar değdi. Oyuncu, Bir Zamanlar Çukurova'nın çekimlerin ilk günlerini hasta yatağında geçirmek zorunda kaldı.

İbrahim Çelikkol'dan kahreden haber geldi yatak döşek yatıyor durumu fena! Bir Zamanlar Çukurova ona yaramadı olan oldu... Bir Zamanlar Çukurova'ya gümbür gümbür gelmesi beklenen İbrahim Çelikkol'a Çukurova havası yaramadı. Murat Ünalmış'ın vedasının ardından diziye yeni bir soluk getirmesi beklenen İbrahim Çelikkol sete çıktı çıkmasına ama nazar değdi. Orman yangınları sırasında gösterdiği fedakarlıkla kalpleri kazanan İbrahim Çelikkol'un sağlık durumu merak ediliyor.

ATV ekranlarında her hafta Perşembe akşamları izleyiciyle buluşan Bir Zamanlar Çukurova dizisi yaz döneminin bitişiyle yolculuğuna kaldığı yerden devam ediyor.

Dizinin başrol rolü Demir Yaman yeni sezonda yer almayışıyla yeni jön İbrahim Çelikkol oluyor. Züleyha ve Hakan aşkını izleyecek Bir Zamanlar Çukurova seyircisini üzen son dakika gelişmesi yaşanıyor. Sete çıkan İbrahim Çelikkol'un başına gelenler milyonları üzüyor.



ATV ekranlarının vazgeçilmez dizisi Bir Zamanlar Çukurova'ya taze kan geldi. Başrollerinde Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Kerem Alışık, Furkan Palalı, Hande Soral, Hülya Darcan gibi isimlerin yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova'da Murat Ünalmış gitti yerine İbrahim Çelikkol geldi.

Önümüzdeki günlerde yeni sezonla ekrana gelecek dizinin yeni jönü İbrahim Çelikkol'un başına gelmeyen kalmadı.

Temmuz sonlarında yurdun dört bir yanında etkili olan orman yangınlarını söndürmek için büyük destek veren ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol, milyonların gönlünü fethetti.



Daha yorgunluğu bitmeden yeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova için kolları sıvayan İbrahim Çelikkol, Adana havasına yenildi. Çekimler için Adana'ya giden yakışıklı oyuncuya Çukurova havası yaramadı.

Doğduğun Ev Kaderindir macerasını sonlandıran ardından orman yangınları için bölgeye giden ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol bu süreçte vücudunu çok yordu. Yeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova çekimleri için sete çıkan Çelikkol'u Adana'nın havası kötü etkiledi.