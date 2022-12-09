İki hafta önce boşanan Merve Boluğur ile Mert Aydın birlikte görüntülendi

Küçük Sırlar, Acemi Cadı ve Muhteşem Yüzyıl gibi yapımlarda yer alan ünlü oyuncu Merve Boluğur, sevgilisi DJ Mert Aydın ile 2 Ekim Pazar akşamı görkemli bir düğünle dünyaevine girdi. Ancak düğün kareleriyle magazin gündemine bomba gibi düşen ünlü çiftin mutluluğu uzun sürmedi. Boluğur ile Aydın, nikah masasına oturduktan 53 gün sonra tek celsede boşandı. Ayrılıklarıyla uzun süre gündem olan ikili cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Merve Boluğur ile Mert Aydın, haftalar sonra birlikte görüntülendi. Eski eşler bakın nasıl yakalandı...