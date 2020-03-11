Hülya Avşar'dan yeni programı öncesi yürek hoplatan pozlar: Sansürsüz ve özgür! | Video 11.03.2020 16:23

Yıllar önceki talk show programıyla olay olan Hülya Avşar'dan müjde... Avşar'ın sohbet programı, bu ay ortasında Youtube'da yayınlanmaya başlayacak. Programın ana teması "Sansürsüz ve özgürce konuşmak" olacak. Avşar kızı yeni programı öncesi yıllara meydan okurcasına nefes kesen pozlar verdi.

Bu ay YouTube kanalı açmaya hazırlanan Hülya Avşar, verdiği pozlarla nefesleri kesti. Sporu hayatından eksik etmeyen Avşar, yeni programı öncesinde Zeynel Abidin Ağgül'e yürek hoplatan pozlar verdi.

Avşar, YouTube'daki kanalında sohbet programı yapacak ve ünlü isimleri ağırlayacak. Programın ana teması 'sansürsüz ve özgürce' konuşmak…

YouTube'da yayınlanacak yeni bir sohbet programına imza atacak olan Avşar, çekimlere bu hafta başlayacak. Sanatçı, mart ayının ortasında izleyiciyle buluşması planlanan programında ünlü isimleri ağırlayacak ve onlarla özel hayatlarına dair sohbet edecek.

Hülya Avşar, yakında bir müzikal çalışmasıyla da seyirci karşısına çıkacak.