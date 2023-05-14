Haberler Magazin Videoları Hülya Avşar ve Banu Alkan'la başrol paylaşmıştı Yeşilçam'ın gözde yakışıklısıydı! Tolga Savacı'yı son haliyle görün meğer...

Hülya Avşar ve Banu Alkan'la başrol paylaşmıştı Yeşilçam'ın gözde yakışıklısıydı! Tolga Savacı'yı son haliyle görün meğer...

Hülya Avşar ve Banu Alkan'la başrol paylaşmıştı Yeşilçam'ın gözde yakışıklısıydı! Tolga Savacı'yı son haliyle görün meğer...
14.05.2023 14:18 - Son Güncelleme: 14.05.2023 14:21

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1980'li yıllarda Yeşilçam yepyeni bir çehreye büründü ve yepyeni yıldızlar çıkardı. O döneme damgasını vuran yıldızlar da birer birer kamera karşısından çekilip kendilerine yeni hayatlar kurdu. İşte o dönemlerin "bebek yüzlü" oyuncusu Tolga Savacı da onlardan biriydi. İlk evliliğini dönemin ünlü şarkıcılarından Aylin Livaneli ile yapan Tolga Savacı, ikinci kez Özlem İbrahimoğlu ile nikah masasına oturdu. Savacı, 2015 yılında Nermin Bezmen ile evlendi ve ABD'nin New York kentine taşındı. Orada ise hayallerinin mesleğini yapıyor. İşte Tolga Savacı'nın son hali...

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