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HOLDİNG DİZİSİ 2. TANITIM VİDEOSU!
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HOLDİNG DİZİSİ 2. TANITIM VİDEOSU!

Giriş Tarihi: 23 Ekim 2024, 12:12 Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2024, 12:12

Atv'nin yeni dizisi Holding’in 2. tanıtım videosu izleyicilerle buluştu. Başrollerinde Erdal Özyağcılar, Tuğba Sunguroğlu, Caner Topçu, Mustafa Üstündağ, Öznur Serçeler, Melisa Döngel gibi isimlerin yer aldığı dizi, yeni yayınlanan tanıtımıyla heyecanı kat kat arttırdı.

atv'nin Limon Yapım imzalı, yapımcılığını Hayri Aslan'ın, yönetmenliğini Barış Yöş'ün üstlendiği yeni dizisi Holding'in ilk görüntülerinde iş dünyasının acımasız kuralları karşısında yalnızca adalet ve vicdanıyla var olmaya çalışan Aydan'ın duruşu ve sözleri dikkat çekti.

"Bir gün denizden bir kız gelir ve ilahi adaletin yerini bulmasına vekil olur..."

(Kaynak: ATV)

HOLDİNG KONUSU
Dışarıdan pırıltılı görülen plaza dünyası, içerde egoların ve hırsların çarpıştığı bir arenadır. Kadınlar Dünya Serbest Dalış rekortmeni Aydan, aniden kendini bu dünyada ve yeni ailesinin içinde bulur.

(Kaynak: ATV)

Onun gelmesi ile ailenin kirli geçmişi ve aile üyelerinin gerçek yüzleri ortaya çıkar. Ve ailede acımasız bir taht kavgası başlar. Aydan bu kavgada kendi değerleri ve aşkı ile ayakta kalacak mı, yoksa güç ve para onu da mı zehirleyecektir?

(Kaynak: ATV)

HOLDİNG OYUNCU KADROSU
İnsanların aşk ve iktidarla sınanacağı atv'nin yeni dizisi "Holding"in başrollerinde Erdal Özyağcılar, Tuğba Sunguroğlu, Caner Topçu, Mustafa Üstündağ, Öznur Serçeler, Melisa Döngel, Şebnem Bilgiç, Kayra Şenocak, Ozan Gözel, Ali İl, Gün Koper, Zeynep Özyağcılar, Sadi Celil Cengiz, Itır Esen, Atsız Karaduman ve Macit Koper gibi önemli oyuncular yer alıyor.

(Kaynak: ATV)

"BAZI SAVAŞLARDA HERKES KAYBEDER!"
Aile içi hesaplaşmalar, entrikalar, tuzaklar, kıskançlıklar, ihanetler, ters köşelerle kurgulanan "Holding" seyircisine nefes kesecek güçlü bir drama vaat ediyor!

(Kaynak: ATV)

Holding yakında atv'de!

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