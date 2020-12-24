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Hık demiş burnundan düşmüş! Arka Sokaklar'ın Zeynep'i Gamze Özçelik'in kardeşi görenleri hayrete düşürdü

Ekranların uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da Zeynep Komiser karakterini canlandıran ve Uğur Pektaş ile birlikte oynadığı rol ile bir döneme damgasını vuran Gamze Özçelik, son zamanlarda adından sıklıkla söz ettiriyor. Uzun süredir ekran önünden uzak kalan Arka Sokaklar'ın 'Zeynep Komiser'i Gamze Özçelik ile ilgili her detay sevenleri tarafından mercek altına alındı. Gamze Özçelik'in kız kardeşi Meltem Özçelik'i gören sevenleri şaşkınlığını gizleyemedi ve 'hık demiş burnundan düşmüş' yorumunu yaptı. İşte Arka Sokaklar'ın 'Zeynep'i Gamze Özçelik'in kız kardeşi Meltem Özçelik...

24.12.2020 17:22 - Son Güncelleme: 24.12.2020 17:30
Hık demiş burnundan düşmüş! Arka Sokaklar'ın Zeynep'i Gamze Özçelik'in kardeşi görenleri hayrete düşürdü

Ekranların uzun soluklu yapımı Arka Sokaklar dizisinde 'Komiser Zeynep' karakteriyle bir dönem rol alan Gamze Özçelik, son zamanlarda adından sıklıkla söz ettiriyor.

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Hık demiş burnundan düşmüş! Arka Sokaklar'ın Zeynep'i Gamze Özçelik'in kardeşi görenleri hayrete düşürdü

Bir süredir ekranlardan uzak kalan güzel oyuncu Gamze Özçelik ile ilgili her detay hayranları tarafından yakından takip ediliyor.

Hık demiş burnundan düşmüş! Arka Sokaklar'ın Zeynep'i Gamze Özçelik'in kardeşi görenleri hayrete düşürdü

Gamze Özçelik'in kız kardeşini gören sevenleri şaşkınlığını gizleyemedi.

Hık demiş burnundan düşmüş! Arka Sokaklar'ın Zeynep'i Gamze Özçelik'in kardeşi görenleri hayrete düşürdü

İşte Arka Sokaklar'ın 'Zeynep Komiser'i Gamze Özçelik'in kız kardeşi Meltem Özçelik ve diğer ünlülerin kardeşleri...

Hık demiş burnundan düşmüş! Arka Sokaklar'ın Zeynep'i Gamze Özçelik'in kardeşi görenleri hayrete düşürdü

Gamze Özçelik ve kardeşi...

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