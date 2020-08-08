Hercai'nin yıldızı Akın Akınözü sevgilisi Sandra Pestemalciyan'ın aşk tatili! Öpmelere doyamadı...

Atv’nin sevilen dizisi Hercai’nin yıldızı Akın Akınözü, Bodrum’a gitti; plajlar karıştı. Sevgilisi Sandra Pestemalciyan’la tatil yapan yakışıklı oyuncu Bodrum tatilinde aşka geldi. Birlikte denize giren çift, bir ara öpüşürken yakalandı. İşte kameralara yakalanan romantik anlar...
ATV ekranlarında yayınlanan Hercai dizisinde başrol oynayan Akın Akınözü, sevgilisi Sandra Pestemalciyan ile Bodrum'da tatil yapıyor. Akınözü, sevgilisiyle denizde romantik anlar yaşarken objektiflere yansıdı.
ÖPMELERE DOYAMADI
Gün boyu arkadaşlarıyla sohbet eden çift, akşamüzeri serinlemek için denize girdi. Denizde sevgilisi Sandra Pestemalciyan'ı öpmelere doyamayan oyuncu, meraklı bakışlara aldırmadan sevgilisinin dudaklarına yapıştı.Hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan oyuncu, denizden çıktıktan sonra sevenleriyle bol bol fotoğraf çektirdi