Bizimkiler’in Cemil’i Uğurtan Sayıner son haliyle sevenlerini üzdü! "Yaşlılığa bağlı şuur kaybı yaşıyor"

08.08.2020 13:10

Bizimkiler dizisi ile milyonlarca insanın kalbinde taht kuran 76 yaşındaki oyuncu Uğurtan Sayıner, son günlerde sağlık sorunları ile mücadele ediyor. Sanat camiası usta tiyatrocu Uğurtan Sayıner’den gelen son dakika haberiyle sarsıldı. İzmir'in Karşıyaka ilçesinde oturan "Bizimkiler" dizisinde canlandırdığı "Cemil" karakteriyle hafızalara kazınan sanatçı Uğurtan Sayıner için sanatçı dostlarının yaptığı çağrı üzerine ekipler harekete geçti. Sayıner, ambulansla, Eşrefpaşa Hastanesine götürüldü. Bizimkiler’in Cemil’i Uğurtan Sayıner son haliyle yürek sızlattı.

Bizimkiler dizisinde canlandırdığı Cemil karakteriyle hafızalara kazınan Uğurtan Sayıner için sanatçı dostlarının yaptığı çağrı üzerine, İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri harekete geçti. Türk televizyon tarihine damga vuran Bizimkiler dizisinin Cemil'i Uğurtan Sayıner son haliyle sevenlerini üzdü!

Bir süredir sağlık sorunu yaşadığı ortaya çıkan Sayıner'in, ambulansla, Büyükşehir Belediyesine bağlı Eşrefpaşa Hastanesine götürüldüğü öğrenildi.

Uğurtan Sayıner'in adını taşıyan kültür ve sanat merkezinin yöneticisi Hasan Kızılaslan, son dönemde usta sanatçının yaşlılığa bağlı hastalıklarının ağırlaştığını belirterek, "Buna bağlı şuur kaybı da yaşıyor. Bakımı evde dostlarının desteğiyle karşılanıyor. Ancak yine de profesyonel sağlık hizmeti gerekiyor. Bu nedenle sanatçı dostları destek paylaşımında bulundu." dedi.

Bizimkiler'in Cemil'i Uğurtan Sayıner...