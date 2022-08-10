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Hercai'nin Melike’si Aslı Samat son haliyle kendine hayran bıraktı!

Hercai'nin Melike’si Aslı Samat son haliyle kendine hayran bıraktı!
10.08.2022 23:54 - Son Güncelleme: 10.08.2022 23:54

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Aslı Samat'ın inanılmaz değişimi ağızları açık bıraktı! İlk olarak 2015 yılında Uzaklarda Arama filminde rol alan Aslı Samat, atv'nin sevilen dizisi Hercai'de canlandırdığı Melike karakteriyle hafızalara kazındı. Magazin gündeminden uzak bir yaşan sürdüren ünlü oyuncu, değişimiyle görenleri şaşkına çevirdi. Tüp mide operasyonu geçiren ve 100 kilo veren Samat, adeta bambaşka biri oldu. Son haliyle sosyal medyayı sallayan oyuncu, itirafları da peş peşe sıraladı. Samat'ın "Erkekler şişman kızlara aşık olmuyor" sözleri ise dikkat çekti. İşte Aslı Samat'ın son hali...

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