60’lık Bahar Öztan son haliyle parmak ısırttı! Gören bir daha dönüp baktı

Yeşilçam'ın gamzeli güzeli olarak hafızalara kazınan Bahar Öztan, özellikle Kemal Sunal ile başrolünü oynadığı filmlerle büyük beğeni topladı. Sunal ile Doktor Civanım, Ortadirek Şaban gibi filmlerde başrolü paylaşan Öztan, kariyerinin yanı sıra güzelliğiyle de sık sık adından söz ettirdi. Şimdilerde 60 yaşında olan ünlü oyuncunun son hali merak konusu oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan Öztan'ın son halini görenler ise dilini ısırdı. Yeşilçam yıldızı güzelliğiyle bir kez daha kendine hayran bıraktı. İşte Hande Erçel ile Fahriye Evcen'in benzetildiği Yeşilçam yıldızı Bahar Öztan'ın son hali...