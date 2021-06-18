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'Hangisini beklemedi ki?' İlker Kaleli ile aşk yaşayan Sıla'nın 'Seni 40 yıl bekledim' paylaşımı fena ti'ye alındı!

'Hangisini beklemedi ki?' İlker Kaleli ile aşk yaşayan Sıla'nın 'Seni 40 yıl bekledim' paylaşımı fena ti'ye alındı!
18.06.2021 14:30
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İlker Kaleli ile aşk yaşayan Sıla yaş gününde yine döktürdü sosyal medyada alay konusu oldu! Önceki gün 41 yaşına giren şarkıcı Sıla Gençoğlu, Instagram'dan oyuncu sevgilisi İlker Kaleli ile el ele fotoğrafını paylaşarak yazdığı notla magazin gündemine bomba gibi düştü. Kısa sürede yorum yağmuruna tutulan Sıla - İlker Kaleli için yazdığı, 'Seni 40 yıl bekledim' cümlesi ile fena alay konusu oldu. Sıla'nın sevgilisi İlker Kaleli için yazdığı o sözlere sosyal medyada, 'Yav he he hangisini beklemedin ki?' , 'Beklerken araya girenler ne oluyor?' , 'Beklediğine emin misin Sıla?' gibi yorumlar yapıldı.


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