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İlker Kaleli ile aşk yaşayan Sıla yaş gününde yine döktürdü sosyal medyada alay konusu oldu! 'Hangisini beklemedi ki?'

İlker Kaleli ile aşk yaşayan Sıla yaş gününde yine döktürdü sosyal medyada alay konusu oldu! Önceki gün 41 yaşına giren şarkıcı Sıla Gençoğlu, Instagram'dan oyuncu sevgilisi İlker Kaleli ile el ele fotoğrafını paylaşarak yazdığı notla magazin gündemine bomba gibi düştü. Kısa sürede yorum yağmuruna tutulan Sıla - İlker Kaleli için yazdığı, 'Seni 40 yıl bekledim' cümlesi ile fena alay konusu oldu. Sıla'nın sevgilisi İlker Kaleli için yazdığı o sözlere sosyal medyada, 'Yav he he hangisini beklemedin ki?' , 'Beklerken araya girenler ne oluyor?' , 'Beklediğine emin misin Sıla?' gibi yorumlar yapıldı.

18.06.2021 13:43 - Son Güncelleme: 18.06.2021 14:31
İlker Kaleli ile aşk yaşayan Sıla yaş gününde yine döktürdü sosyal medyada alay konusu oldu! 'Hangisini beklemedi ki?'

'HANGİSİNİ BEKLEMEDİ Kİ?'

İlker Kaleli ile aşk yaşayan Sıla yaş gününde yine döktürdü sosyal medyada alay konusu oldu! Üç aydır birlikte olan şarkıcı Sıla Gençoğlu ile oyuncu İlker Kaleli, ilk kez geçtiğimiz günlerde birlikte objektiflere takıldı.

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İlker Kaleli ile aşk yaşayan Sıla yaş gününde yine döktürdü sosyal medyada alay konusu oldu! 'Hangisini beklemedi ki?'

Bodrum Ortakent'te motosiklet üzerinde görüntülenen çift, muhabirleri fark edince hızla uzaklaştı.

İlker Kaleli ile aşk yaşayan Sıla yaş gününde yine döktürdü sosyal medyada alay konusu oldu! 'Hangisini beklemedi ki?'

Magazin gündemine bomba gibi düşen Sıla - İlker Kaleli aşkında yeni gelişme yaşandı. Şarkıcı Sıla dün 41 yaşına bastı. Oyuncu yeni yaşını bir süredir aşk yaşadığı oyuncu İlker Kaleli ile fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşarak kutladı.

İlker Kaleli ile aşk yaşayan Sıla yaş gününde yine döktürdü sosyal medyada alay konusu oldu! 'Hangisini beklemedi ki?'

Kaleli'nin elini tuttuğu kareyi sayfasında paylaşan Sıla, altına şu notu düştü:

"O tuttuğun elim değil, kalbim.
Eğildikçe değdim içime.
Geçen zamanın ardından baktım.
Hanın kapılarını kapattım.
Buralara varana dek
Yel de esti, kasırga da vurdu
Sen olursan bir kırk yıl daha deviririm gibi bir cesaret var şimdi içimde.
O baktığın gözüm değil, kalbim
Ve sen bana bu hayatın armağanısın.
40 sene bekledim.
Şükranla...
Doğum günüm kutlu olsun."

İlker Kaleli ile aşk yaşayan Sıla yaş gününde yine döktürdü sosyal medyada alay konusu oldu! 'Hangisini beklemedi ki?'

'YAV HE HE'

Sıla'nın yaş günü paylaşımı kısa sürede sosyal medyada alay konusu oldu. Sosyal medya kullanıcıları, şıpsevdi Sıla'yı fena ti'ye aldı.