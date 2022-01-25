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Hande Soral taytını çekti karnı burnunda pozunu verdi! Denge topunun üstünde sere serpe…

Hande Soral taytını çekti karnı burnunda pozunu verdi! Denge topunun üstünde sere serpe…
25.01.2022 17:01

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Meslektaşı İsmail Demirci ile 2017 yılında nikah masasına oturan ünlü oyuncu Hande Soral, geçen haftalarda hamile olduğunu duyurmuştu. Güzel oyuncunun müjdeli haberi duyurmasının ardından İsmail Demirci'nin hamile eşini aldattığı yönünde haberler çıkmıştı. Söz konusu iddiaların hemen ardından eşiyle fotoğrafını Instagram hesabında yayınlayarak jet hızıyla haberleri yalanlayan Soral'dan dikkat çeken bir paylaşım daha geldi. 5 aylık hamile olan ünlü oyuncu, denge topunun üzerinde spor taytıyla verdiği karnı burnunda pozu takipçilerinin beğenisine sundu. İşte Hande Soral'ın sosyal medyayı sallayan o pozu...

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