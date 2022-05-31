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Hande Soral İsmail Demirci çiftinin bebeği Ali doğdu! Bensu Soral Ali Demirci bebeğin ilk fotoğrafını paylaştı!

Hande Soral İsmail Demirci çiftinin bebeği Ali doğdu! Bensu Soral Ali Demirci bebeğin ilk fotoğrafını paylaştı!
31.05.2022 17:32

OTOMATİK OYNAT

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Hande Soral ile İsmail Demirci'nin ilk bebeği Ali'nin görüntüsü ortaya çıktı! Soral kardeşlerden Bedirhan dayanamadı, ilk kareyi paylaştı. 2017'de nikah masasına oturan Hande Soral ile İsmail Demirci'den müjdeli haber geldi. Ünlü çift, oğullarına kavuştu. Ali'nin dünyaya gelişi ile Hande ve İsmail kadar Soral kardeşler de epey heyecanlı... Bensu Soral doğum sonrası ''Dün akşam teyzeliğim resmiyete döküldü'' paylaşımıyla Ali Demirci bebeğin ilk fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.İşte Ali Demirci'nin magazin basınına yansıyan ilk fotoğrafı...

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