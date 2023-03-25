Hande Erçel peş peşe paylaştı! Sosyal medya pozlarını konuştu: ‘’Aşk yaramış’’

Kabarık aşk listesinde şu anda evli olan birçok sosyetik güzelin yanı sıra Hadise, Merve Boluğur, Şeyma Subaşı ve sayısız yabancı mankenlerin de yer aldığı Hakan Sabancı'nın Erçel ile aşkı ilk kez TAKVİM manşetlerinde yer aldı. İlişkilerini bir süre gözlerden uzak yaşayan çift kamera karşısına geçip ilişkilerinin ciddi olduğunu ilan etti ancak anne Arzu Sabancı'nın ise bu ilişkiye mesafeli yaklaştığı öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde havalimanında el el kameralar karşısına çıkan çift şimdilerde sürekli magazin gündeminde. Son olarak Hande Erçel paylaştığı fotoğraflarla beğeni rekoru kırarken takipçilerinden ‘’aşk yaramış’’ yorumu yağdı. İşte o paylaşımlar…