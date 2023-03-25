Oyuncu Ahmet Kural ile 4 yıldır aşk yaşadığı Çağla Gizem Çelik'ten kötü haber geldi. Ortak bir açıklama yapan çift, ilişkilerini noktaladıklarını duyurdu.

Ahmet Kural ile Çelik yaptıkları ortak açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Herkese merhaba, Ülkece zor günlerden geçiyoruz.

Büyük felaket sonrasında ana gündemimiz yaralarımızı birlikte sarmak olmalı.

Bundan daha önemli gündemimiz olamaz. Ülkemizin bu yoğun ve hassas gündemini gereksiz yere meşgul etmemek adına ortak bir açıklama yapma kararı verdik.

4 yıldır sevgiyle süren ilişkimizi dostça ve saygıyla bitirmem kararı aldık. Ortak aldığımız bu karara ve sonrasındaki sürece herkesin saygıyla, hassasiyetle yaklaşacağına ve anlayışla karşılayacağına inanıyoruz"

"TAKİP ETMEK ZORUNDA MIYIM?"

İlişkilerinin başlarında birbirlerini sosyal medyadan takip etmeyen Ahmet Kural ile Çağla Gizem Çelik, bu yöndeki "Neden?" sorularına "Sevgilim diye takipleşmek zorunda mıyız?" açıklamasını yapmışlardı.

Kural ile Çelik, daha sonra birbirlerinin sosyal medya hesaplarını takip etmeye başlamışlardı.