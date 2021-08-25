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Hande Erçel ile Kerem Bürsin aşkı adım adım evliliğe gidiyor! Baba Pamir Bürsin müstakbel gelini için harekete geçti

Hande Erçel ile Kerem Bürsin aşkı adım adım evliliğe gidiyor! Baba Pamir Bürsin müstakbel gelini için harekete geçti
25.08.2021 12:16
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Hande Erçel ile Kerem Bürsin aşkı adım adım evliliğe gidiyor. Yakışıklı oyuncunun babası Pamir Bürsin, Bodrum’da tanıştığı müstakbel gelini Erçel’i sosyal medyadan takibe aldı


Kerem Bürsin ve Hande Erçel bir yıl boyunca aşk iddialarını yalanladıktan sonra bu yaz Maldivler tatilinde ilan-ı aşk etmişti. Kimileri "Bu ilişki fazla sürmez" dese de ikilinin ilişkileri gün geçtikçe boyut değiştiriyor.

AİLELER DEVREYE GİRDİ
Geçtiğimiz hafta tatil için Bodrum'a giden Erçel'e Kerem Bürsin ve ailesi de eşlik etti. Önceki gün sevgilisinin ailesiyle yemekte buluşan Erçel, Bürsin'den sonra babasının da gönlünü kazandı. Baba Pamir Bürsin, oğlunun sevgilisi Hande Erçel'i sosyal medyadan takibe aldı... Daha önce Kerem Bürsin'in annesi Hande Erçel'i takibe almış, Erçel'in babası da Kerem Bürsin'i takibe almıştı. Bu hamleler "Evlilik yakın?" dedirtti! Kerem Bürsin, Serenay Sarıkaya ile aşk yaşarken de Bürsin Ailesi güzel oyuncuyla çok iyi anlaşıyordu.

GİTTİ SERENAY GELDİ HANDE
Bir zamanlar Serenay Sarıkaya ile pozlar veren baba Pamir Bürsin, şimdi yeni müstakbel gelini Hande Erçel'i takibe başladı.

Güzel oyuncu, hem aşkıyla hem işleriyle gündemde kalıyor.

Hande Erçel ve Kerem Bürsin, aşklarıyla çok popüler.

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