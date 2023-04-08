RAMAZAN İMSAKİYE
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Hande Erçel Hakan Sabancı çifti yine firarda! Çiçeği burnunda aşıklar bu kez bakın nereden paylaştı! Sosyal medya yıkıldı

Hande Erçel Hakan Sabancı çifti yine firarda! Çiçeği burnunda aşıklar bu kez bakın nereden paylaştı! Sosyal medya yıkıldı
08.04.2023 13:08

OTOMATİK OYNAT

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Kabarık aşk listesinde şu anda evli olan birçok sosyetik güzelin yanı sıra Hadise, Merve Boluğur, Şeyma Subaşı ve sayısız yabancı mankenlerin de yer aldığı Hakan Sabancı'nın Erçel ile aşkı ilk kez TAKVİM manşetlerinde yer aldı. İlişkilerini bir süre gözlerden uzak yaşayan çift kamera karşısına geçip ilişkilerinin ciddi olduğunu ilan etti ancak anne Arzu Sabancı'nın ise bu ilişkiye mesafeli yaklaştığı öğrenilmişti. İlişkilerinin başından beri tatilde olan ikili yine tatilde. Bu kez rota Danimarka.

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