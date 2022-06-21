Hande Erçel eniştesi Caner Yıldırım ile spor yaptığı anları paylaştı! Son hareketi sosyal medyayı salladı

2012 yılında düzenlenen Miss Civilization of Turkey güzellik yarışmasında birinci seçilen ve ardından adını geniş kitlelere duyuran Hande Erçel, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem olmuştu. Kerem Bürsin ile evlenmesi beklenirken yollarını ayıran ve ardından Kaan Yıldırım'la aşk yaşayan Erçel, bu ilişkisinde de aradığı mutluluğu bulamamış ve ayrılık açıklamasıyla uzun süre adından söz ettirmişti. Ünlü oyuncu, şimdi ise ablası Gamze Erçel'in eşi Caner Yıldırım'a meydan okuyarak gündem geldi.