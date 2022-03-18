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Hamilelik iddiaları ayyuka çıkmıştı... Demet Evgar sevgilisi Levent Babataş ile evlendi! İlk görüntüler...

Hamilelik iddiaları ayyuka çıkmıştı... Demet Evgar sevgilisi Levent Babataş ile evlendi! İlk görüntüler...
18.03.2022 13:51

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İlk bebeğine hamile olan Demet Evgar, uzun süredir birlikte olduğu Levent Babataş ile dün Rumelihisarı'ndaki evinde nikah masasına oturdu. Demet Evgar'ın bebeğinin cinsiyetinin de kız olduğu konuşuluyor.

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Başarılı oyuncu Demet Evgar, dün Rumelihisarı'ndaki evindeki sade bir törenle hayatını Levent Babataş ile birleştirdi.

Bebek haberiyle birlikte evlilik kararını hızlandıran ikilinin düğün törenine yaklaşık 70 kişi katıldı.

Evgar, tören öncesi evin balkonuna çıkarak tebrikleri kabul etti.

41 yaşındaki oyuncu, nikah sonrası fotoğraf çekiminde romantik anlar yaşadı.

Düğünün gerçekleştiği evin balkonunda öpüşen ikilinin mutluluğu, objektiflere böyle yansıdı.

Bu arada yaklaşık üç aylık hamile olan Demet Evgar'ın bebeğinin cinsiyetinin de kız olduğu konuşuluyor.

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