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Halit Ergenç’in eski eşi bakın kim çıktı! Meğer Arka Sokaklar’ın sevilen oyuncusuymuş…

Halit Ergenç’in eski eşi bakın kim çıktı! Meğer Arka Sokaklar’ın sevilen oyuncusuymuş…
05.08.2021 01:36 - Son Güncelleme: 05.08.2021 01:41
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Şimdilerde meslektaşı Bergüzar Korel ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Halit Ergenç'in özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. İlk evliliğini 2007 yılında yapan oyuncu hakkında araştırma yapan hayranları Ergenç'in eski eşini öğrenince şaşkınlığını gizleyemedi. Halit Ergenç'in ilk evliliğindeki detaylar ise dikkat çekti. İşte Halit Ergenç'in kendisi gibi oyuncu olan eski eşi...


İlk evliliğini 2007 yılında yapan oyuncu hakkında araştırma yapan hayranları Ergenç'in eski eşini öğrenince şaşkınlığını gizleyemedi.

Halit Ergenç'in Seksenler ve Arka Sokaklar dizisinde rol alan ünlü oyuncuyla bir dönem evli olduğunu öğrenen internet kullanıcılar, ikilinin neden ayrıldığını da araştırmaya başladı. Ergenç'in eski eşinin bir röportajında evliliğine dair yaptığı açıklamalar ise dikkat çekti.

Ünlü oyuncu Gizem Soysaldı, söz konusu röportajında 'Çok mutlu bir çifttik. Eylülde tanıştık, haziranda evlendik' diyerek Halit Ergenç ile birbirlerine çok aşık olduklarını söylemişti.

Soysaldı, ayrılık nedenlerini ise şöyle açıklamıştı: 'Evliliğimizin 9'uncu ayında felaket bir şey oldu. Halit babasını kaybetti, sonrasında mutsuzluklar, ölümler, depresyonlar ve en son yeğeninin intiharı. Melis'in intiharı Halit'i yıktı. Ama nasıl bir depresyon... Sevdiğim adama destek olmaya çalışıyorum. Ama tarif edemeyeceğim kadar zor günler. Gerçi bu olaylarda bile birbirimize çok aşığız. Halit her gün tahtalara vuruyor, "Sana nazar değmesin" diyor. Fakat yavaş yavaş bütün bunları taşıyamamaya başladı. Zaten geçmişiyle kavgalıydı, hayatla da kavga ediyordu ve hırsını en yakınındakinden, en sevdiği, en güvendiği insandan, yani benden aldı'

İşte Halit Ergenç'in eski eşi Gizem Soysaldı

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