Halit Ergenç’in biricik eşi Bergüzar Korel gece yarısı cesur paylaşımıyla sosyal medyayı yıktı geçti!

Üç çocuk annesi Bergüzar Korel en cesur haliyle sosyal medyayı yıktı geçti! Meslektaşı Halit Ergenç ile 2009 yılında nikah masasına oturan ünlü oyuncu Bergüzar Korel, 2010'da oğlu Ali'yi kucağına alarak ilk kez annelik heyecanını yaşamıştı. 2020'de oğlu Han'a, geçen Kasım ayında ise kızı Leyla'ya kavuşan üç çocuk annesi Korel, hamilelik ve lohusalık dönemlerinde yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirmişti. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu, son paylaşımıyla bir kez daha adından söz ettirdi. Gece yarısı paylaşım yapan Korel, en cesur halini takipçilerinin beğenisine sundu. İşte Bergüzar Korel'in sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...