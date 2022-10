Hakan Ural'ın kızı Melisa'dan Ezgi Can Ural paylaşımı! Gören dönüp bir daha baktı

Şarkıcı Sibel Can ile 1988-1999 yılları arasında evli kalan Hakan Ural; Engincan Ural ile Melisa Ural'ı kucağına alarak genç yaşta baba oldu. 2005 yılında da Ezgi Can Ural ile nikah masasına oturan Ural'ın bu evlilikten Gisela adını verdiği kızı dünyaya geldi. Hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren Ural, bu kez kızı Melisa Ural'ın paylaşımıyla gündem oldu. Melisa Ural, babasının eşi Ezgi Can Ural'ın keyifli anlarını sosyal medya da paylaştı. Ezgi Can Ural kısa sürede gündem olurken güzelliğiyle dikkat çekti. İşte Hakan Ural'ın gözünden sakındığı eşi...