Haberler Magazin Videoları Hakan Ural'ın kızı Melisa'dan Ezgi Can Ural paylaşımı! Gören dönüp bir daha baktı

Hakan Ural'ın kızı Melisa'dan Ezgi Can Ural paylaşımı! Gören dönüp bir daha baktı

Hakan Ural'ın kızı Melisa'dan Ezgi Can Ural paylaşımı! Gören dönüp bir daha baktı
29.10.2022 00:01 - Son Güncelleme: 29.10.2022 00:02

OTOMATİK OYNAT

Magazin 03:41
Hadise'nin boşanır boşanmaz...
Magazin 00:09
Özgü Namal imajda değişikliğe...
Magazin 02:32
Cansel Çördük'ten olay...
Magazin 03:02
'Aleyna, Sinan'a 'abi'...
Magazin 00:16
Eser Yenenler’in biricik eşi...
Magazin 00:16
Neslihan Atagül siyahlar...
Magazin 00:26
Solmaz Çiros'un kalça dansına...
Magazin 00:21
Demet Özdemir süper mini...
Magazin 00:26
Kibariye'nin kızı Birgül...
Magazin 00:06
Çağla Şıkel sokak ortasında...
Magazin 00:16
Enis Arıkan’dan Burcu Biricik...
Magazin 00:41
Algı Eke ayna karşısında...

Şarkıcı Sibel Can ile 1988-1999 yılları arasında evli kalan Hakan Ural; Engincan Ural ile Melisa Ural'ı kucağına alarak genç yaşta baba oldu. 2005 yılında da Ezgi Can Ural ile nikah masasına oturan Ural'ın bu evlilikten Gisela adını verdiği kızı dünyaya geldi. Hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren Ural, bu kez kızı Melisa Ural'ın paylaşımıyla gündem oldu. Melisa Ural, babasının eşi Ezgi Can Ural'ın keyifli anlarını sosyal medya da paylaştı. Ezgi Can Ural kısa sürede gündem olurken güzelliğiyle dikkat çekti. İşte Hakan Ural'ın gözünden sakındığı eşi...

Magazin Videoları
SON DAKİKA