Hakan Ural kızı Gisela'nın ata bindiği anları paylaştı!

Sibel Can ile 1988 yılında nikah masasına oturan Hakan Ural'ın bu evlilikten Engincan Ural ile Melisa Ural adında iki evladı oldu. 1999 yılında ünlü şarkıcı ile evliliğini sonlandıran Ural, daha sonra gönlünü Ezgi Can Ural'a kaptırdı ve 2005'te dünyaevine girdi. Ural'ın bu evlilikten Gisela adında bir kızı daha oldu. Sosyal medya paylaşımlarında sık sık çocuklarına yer veren Ural, son olarak "üç numara" dediği kızı Gisela'yı paylaştı. Gisela'nın son hali hayran bırakırken "Annesinin kopyası" yorumu yapıldı. İşte Hakan Ural'ın gözünden sakındığı kızı...