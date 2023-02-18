Hafız Yusuf Efendi’nin yıldızı Bennu Yıldırımlar’ın kızı da meğer annesi ve babası gibi ünlüymüş...

Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı Fikret karakteriyle hafızalara kazınan Bennu Yıldırımlar, Yeşilçam'ın tanınmış yapımcılarından Türker İnanoğlu'nun çektiği, senarist koltuğunda Safa Önal oturduğu Hafız Yusuf Efendi filmiyle gündeme geldi. Başrollerinde Ahmet Özhan ve Sibel Turnagöl'ün yer aldığı yapım 1870'li yıllarda yaşamış bir din adımının hayatını konu edinen filmdeki performansıyla dikkat çeken Yıldırımlar'ın hayatı da merak edildi. Meslektaşı Bülent Emin Yarar ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncunun özellikle kızı merak konusu oldu. Yıldırımlar'ın kendisi gibi sanatla uğraşan kızının kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Bennu Yıldırımlar'ın kendisi gibi ünlü olan kızı kimmiş...