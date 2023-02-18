Haberler Magazin Videoları Hafız Yusuf Efendi’nin yıldızı Bennu Yıldırımlar’ın kızı da meğer annesi ve babası gibi ünlüymüş...

Hafız Yusuf Efendi’nin yıldızı Bennu Yıldırımlar’ın kızı da meğer annesi ve babası gibi ünlüymüş...

Hafız Yusuf Efendi’nin yıldızı Bennu Yıldırımlar’ın kızı da meğer annesi ve babası gibi ünlüymüş...
18.02.2023 15:15

OTOMATİK OYNAT

Magazin 00:20
Kemal Sunal'ın Çöpçüler Kralı...
Magazin 00:32
Fenomen Taha Duymaz'dan acı...
Magazin 00:26
Bestemsu Özdemir'in zor anları
Magazin 00:12
Türkiye Tek Yürek Gecesinde...
Magazin 04:43
"Taha öldü saklıyorlar"...
Magazin 01:00
Hadise Hollanda da...
Magazin 02:49
"Her evde 5-10 ölü yaşadığıma...
Magazin 01:29
Esra Dermancıoğlu “Bunu...
Magazin 00:35
Seren Serengil’den yürek yakan...
Magazin 01:49
Taha Duymaz’ın arkadaşının...
Magazin 09:47
Yusuf Güney deprem bölgesinden...
Magazin 00:20
Hande Erçel'in canla başla...

Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı Fikret karakteriyle hafızalara kazınan Bennu Yıldırımlar, Yeşilçam'ın tanınmış yapımcılarından Türker İnanoğlu'nun çektiği, senarist koltuğunda Safa Önal oturduğu Hafız Yusuf Efendi filmiyle gündeme geldi. Başrollerinde Ahmet Özhan ve Sibel Turnagöl'ün yer aldığı yapım 1870'li yıllarda yaşamış bir din adımının hayatını konu edinen filmdeki performansıyla dikkat çeken Yıldırımlar'ın hayatı da merak edildi. Meslektaşı Bülent Emin Yarar ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncunun özellikle kızı merak konusu oldu. Yıldırımlar'ın kendisi gibi sanatla uğraşan kızının kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Bennu Yıldırımlar'ın kendisi gibi ünlü olan kızı kimmiş...

Magazin Videoları

Süper Baba'da Elif, Yaprak Dökümü'nde Fikret, Umutsuz Ev Kadınları'nda Nermin ve Gönül İşleri'nde Servet karakterleriyle tanınan Bennu Yıldırımlar, Hafız Yusuf Efendi filminin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündem oldu.

Başrollerinde Ahmet Özhan ve Sibel Turnagöl'ün yer aldığı yapım 1870'li yıllarda yaşamış bir din adımının hayatını konu edinen filmdeki performansıyla dikkat çeken Yıldırımlar'ın hayatı da merak edildi.

Meslektaşı Bülent Emin Yarar ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncunun özellikle kızı merak konusu oldu.

Yıldırımlar'ın kendisi gibi sanatla uğraşan kızının kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

İşte başta Bennu Yıldırımlar olmak üzere ünlü isimlerin çocukları...

BENNU YILDIRIMLAR VE KIZI ADA YARAR

SON DAKİKA