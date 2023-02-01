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Hadise'den sütyensiz paylaşım! Derin dekoltesiyle sosyal medyayı ikiye böldü

Hadise'den sütyensiz paylaşım! Derin dekoltesiyle sosyal medyayı ikiye böldü
01.02.2023 09:07 - Son Güncelleme: 01.02.2023 09:08

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İş insanı Mehmet Dinçerler ile 5 aylık evliliğini tek celsede sonlandıran Hadise, uzun bir süre Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab ila yasak aşk yaşadığı iddialarıyla gündem oldu. İddiaları net bir dille yalanlayan şarkıcı, bu kez sosyal medya paylaşımıyla konuşuldu. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Hadise, derin göğüs dekolteli ip askılısıyla verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Sütyensiz paylaşımıyla dikkat çeken şarkıcı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte Hadise'nin çok konuşulan ev hali...

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