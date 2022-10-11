Hadise boşanma sonrası ilk kez konuştu: "Neden bunu yaşıyorum"

Nisan ayında sessiz sedasız evlenen Hadise ve Mehmet Dinçerler, 5 aylık evliliklerini 30 Eylül'de 5 dakikada bitirdi. Tek celsede boşanan ikili, hem ayrılık öncesi hem de sonrası attıkları her adımla gündem olurken haklarında ortaya atılan iddialarla da çok konuşuldu. Özellikle düğünde takılan takılarla ilgili anlaşmazlık yaşadıkları öne sürülen ikiliden Hadise, boşanmanın ardından ilk kez bir konferansa katıldı. "Neden bunu yaşıyorum" diyen Hadise'nin açıklamaları kısa sürede gündem oldu. İşte o açıklama...