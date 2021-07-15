''Ha gayret gözükecek'' Serel Yereli iç çamaşırlı Londra paylaşımı ile yürek hoplattı!

Bodrum Masalı dizisinin Alara'sı Serel Yereli sosyal medya hesabından cesur paylaşımlarına devam ediyor. Ünlü oyuncu 2018 yılında çimler üzerine uzanıp "Oh! Hava sıcaktı soyundum. Kimse dönüp ne yapıyorsun demedi?" diyerek tepkileri üzerine toplamıştı. Yazın tadını yine çimlerde çıkaran Yereli sütyenli ve iç çamaşırlı paylaşımlarıyla yürek hoplattı. Yereli'nin paylaşımlarının altına ''Ha gayret reis gözükecek'', ''Dikkat et, çimenleri yakacaksın'', ''Serel Yereli külotla Londra sokaklarında'' gibi yorumlar yağdı.