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‘Ortalık karışacak vaziyet alın’ Gülben Ergen ile Seda Sayan’ın Bodrum buluşması!

‘Ortalık karışacak vaziyet alın’ Gülben Ergen ile Seda Sayan’ın Bodrum buluşması!
16.07.2021 18:02 - Son Güncelleme: 16.07.2021 18:03
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Yazı Bodrum'da geçiren Gülben Ergen, Seda Sayan ile buluştu. Tekneyle açılan ikiliden Ergen, ilk olarak ayaklarını takipçileriyle paylaştı ve "Bilin bakalım yanımda kim var?" notunu düştü. Ardından peş peşe paylaşımlarda bulunan Ergen ve Sayan, tatil pozlarıyla gündeme bomba gibi düştü. Üç çocuk annesi Ergen, Sayan ile verdiği poza; Biz bir buluşuruz, bir masaya yatırırız alemi cihan yanar. Kulakları çınlayanlar el kaldırsın" notunu düştü. Sayan ise arkadaşının paylaşımına, "Arkadaş, can, bir tanem" şeklinde kalpli emoji ile bir yorum yaparak karşılık verdi.


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