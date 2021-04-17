RAMAZAN İMSAKİYE
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Fenomen Duygu Özaslan, doğum gününe özel paylaşıma beğeni yağdı

Fenomen Duygu Özaslan, doğum gününe özel paylaşıma beğeni yağdı
17.04.2021 22:50
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Dikkat! Çamur yağabilir!

Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, yeni yaşını kutladı. Doğum gününe özel paylaşım yapan Özaslan, derin dekolteli mini elbisesiyle dikkat çekti.


Yaptığı açıklamalar ve reklam çalışmaları dikkatleri sık sık üzerine çeken sosyal medya fenomeni ve YouTuber Duygu Özaslan, İstanbul'da lüks bir otelde 30'uncu yaşını kutladı.

Yaptığı açıklamalar ve reklam çalışmaları dikkatleri sık sık üzerine çeken sosyal medya fenomeni ve YouTuber Duygu Özaslan, İstanbul'da lüks bir otelde 30'uncu yaşını kutladı.

"DOĞUM GÜNÜ KIZI 30 OLDU"

Doğum günü için mini ve dekolteli bir elbise tercih eden Duygu Özaslan, sosyal medya hesabı Instagram'dan "Doğum günü kızı 30 oldu... Altın çağa giriş yaptım diyebilir miyiz? Ona göre giyindim de..."notu ile iki karesine yer verdi. Geçtiğimiz yaz tatilinde fazla kiloları ile gündem olan ve photoshop yaptığı için eleştirilen Özaslan'ın eski halinden eser kalmadığı görüldü.

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