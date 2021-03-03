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Güzel oyuncu Hülya Avşar’ın ayna karşısındaki bornozlu paylaşımına beğeni yağdı

Güzel oyuncu Hülya Avşar’ın ayna karşısındaki bornozlu paylaşımına beğeni yağdı
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Masumiyet dizisiyle ekranlara hızlı bir geri dönüş yapan Hülya Avşar, Instagram hesabından 'set hazırlık' notuyla bir video paylaştı. Avşar'ın bu paylaşımına hayranlarından beğeni yağdı.


Hülya Avşar, Masumiyet dizisiyle ekranlara geri döndü. Geçtiğimiz hafta yayınlanan ilk bölümü izleyiciler tarafından olumlu yorumlar aldı. Dizide başrolleri Mehmet Aslantuğ ve Deniz Çakır'la paylaşan Hülya Avşar'ın keyfi yerinde gibi görünüyor. Setten ayna karşısında bornozlu haliyle video paylaşan Hülya Avşar'ın gönderisi, çok kısa sürede yüz bin beğeni rakamını aştı.
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