Yakışıklı oyuncu Murat Ünalmış hakkındaki şaşırtan gerçek! Murat Ünalmış kimdir

Karizmasıyla ekranları sallıyor. Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir Yaman'ı hakkındaki gerçek duyanları şaşkına çevirdi. Adından sıkça söz ettiren 39 yaşındaki Murat Ünalmış, gösterdiği oyunculukla dikkatleri üzerine çekti. Ünalmış'ın özel hayatı da sevenleri tarafından didik didik edilirken oyuncu hakkındaki bilgiler duyanları hayrete düşürdü. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldız ismi hakkındaki bilgiler ve bir çok ünlünün memleketleri...

Karizmasıyla ekranları sallıyor. Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir Yaman'ı hakkındaki gerçek duyanları şaşkına çevirdi. Adından sıkça söz ettiren 39 yaşındaki Murat Ünalmış, gösterdiği oyunculukla dikkatleri üzerine çekti.

Ünalmış'ın özel hayatı da sevenleri tarafından didik didik edilirken oyuncu hakkındaki bilgiler duyanları hayrete düşürdü. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldız ismi hakkındaki bilgiler ve bir çok ünlünün memleketleri...

MURAT ÜNALMIŞ KİMDİR?

Murat Ünalmış, 23 Nisan 1981 tarihinde Kayseri'de doğmuştur. Aslen Kayseri'li olan Murat Ünalmış, ortaokul bittikten sonra İstanbul'a gelmiştir. 14 yaşında Kayseri Meysu'da oynarken Fenerbahçe'ye transfer olunca İstanbul'a gitmiştir. Lise yıllarında profesyonel olarak Fenerbahçe Kulübü'nde basketbol oynadı. 20 yaşında basketbol oynamayı bıraktı.

Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü'nü okuyarak bitirdi. Ardından "Akademi İstanbul"da oyunculuk eğitimi aldı.

1.96 cm'lik boyu olan Murat Ünalmış, basketbol kariyerinden sonra başladığı oyunculuk hayatı, birkaç dizinin ardından ilk sinema filmi Mahsun Kırmızıgül'ün yönettiği Güneşi Gördüm filminde tanınarak değişti. Yine Mahsun Kırmızıgül'ün New York'ta Beş Minare filminde de rol almıştır. ATV'de yayınlanan "Şöhret" adlı dizide başrol "Mert" karakterini canlandırdı.