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Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 28 Kasım 2023, 12:22 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2023, 12:30

Gülşen Bubikoğlu Kanlıca’daki yalısından yayınladı! Gören hayran kaldı

Türker İnanoğlu'nun 1973 yılı yapımlı Yaban filmi ile adım attığı Yeşilçam'a adını altın harflerle yazdıran Gülşen Bubikoğlu, 'Ah Nerede', 'Gırgıriye', 'Vahşi Gelin', 'Alev Alev' ve daha nicesiyle hafızalara kazındı. 1974 yılında Türker İnanoğlu ile evlen ve Zeynep adında bir kızı olan Bubikoğlu, hem kariyeri hem özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu, şimdi ise Kanlıca'daki yalısından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Oyuncunun paylaşımını görenler hayran kaldı. İşte Gülşen Bubikoğlu'nun lüks evinden yaptığı o paylaşım...

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