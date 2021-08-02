Güldür Güldür Mehtap bakın aslen nereli çıktı! işte Meltem Yılmazkaya’nın memleketi…

Güldür Güldür Mehtap bakın aslen nereliymiş! Güldür Güldür Show oyuncu kadrosunda yer alan Meltem Yılmazkaya, geçtiğimiz günlerde babasının vefat haberini sosyal medya hesabında duyurmuştu. Birçok sosyal medya kullanıcısı, ünlü oyuncuya başsağlığı dileyerek destek olmuştu. Babasının acı haberiyle sarsılan Meltem Yılmazkaya'nın hayatı hayranları tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Yılmazkaya'nın özellikle memleketi merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, "Meltem Yılmazkaya aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. İşte Meltem Yılmazkaya'nın memleketi…

Meltem Yılmazkaya, 27 Kasım 1984 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 13 yaşından beri animatörlük yaptı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin iki yıllık eğitimine devam etti. Burslu olarak okuduğu Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Sinema ve dizilerde oyunculuk yaptığı gibi bazı sanat okullarında drama dersleri vermektedir. İşte Meltem Yılmazkaya memleketi…

MELTEM YILMAZKAYA

İSTANBUL