Güldür Güldür Mehtap bakın aslen nereli çıktı! Herkes başka sanıyordu duyan inanmadı işte Meltem Yılmazkaya’nın memleketi…

Meltem Yılmazkaya, 27 Kasım 1984 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 13 yaşından beri animatörlük yaptı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin iki yıllık eğitimine devam etti. Burslu olarak okuduğu Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Sinema ve dizilerde oyunculuk yaptığı gibi bazı sanat okullarında drama dersleri vermektedir. İşte başta Meltem Yılmazkaya olmak üzere ünlü isimler ve memleketleri…