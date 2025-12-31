PODCAST
CANLI YAYIN
SON DAKİKA
GÜNCEL
EKONOMİ
SPOR
MAGAZİN
DÜNYA
YAŞAM
YAZARLAR
RESMİ İLANLAR
Haberler
Magazin Videoları
Mauro Icardi ve sevgilisi İstanbul'da karlar içinde aşka geldi!
Mauro Icardi ve sevgilisi İstanbul'da karlar içinde aşka geldi!
Giriş Tarihi: 31 Aralık 2025 11:42
Abone Ol
Yazı Boyutu
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi ve sevgilisi China Suarez, evlerinin bahçesinde yağan karın sevincini yaşadı. Aşka gelen çift o anları sosyal medya hesaplarından paylaşan ikili, takipçilerinden yoğun ilgi gördü.
Bunlar da Var
03:37
Şehit Yasin Koçyiğit'e veda! Kızı İrem'in feryadı yürek dağladı: "Babamla gurur duyuyorum!"
30.12.2025
Salı
04:47
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı: Fırtına ve sağanak geliyor!
30.12.2025
Salı
03:41
Şehit Polis İlker Pehlivan'a veda!
30.12.2025
Salı
02:34
Şehit polis Yasin Koçyiğit'e veda
30.12.2025
Salı
CANLI YAYIN