PODCAST CANLI YAYIN
Gülçin Ergül’den Hepsi grubu itirafı
Haberler Magazin Videoları

Gülçin Ergül’den Hepsi grubu itirafı

Giriş Tarihi: 28 Şubat 2025 13:34 Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2025 13:34

Çıkış şarkısı ‘Olmaz Oğlan’ olan ilk albümlerini 2005 senesinde yayınlayan Hepsi Grubu, Yalan'la müzik listelerini alt üst etmişti. Ancak Cemre Kemer, Eren Bakıcı, Yasemin Yürük ve Gülçin Ergül’den oluşan grup bir süre sonra yollarını ayırmıştı. Gruptan ilk ayrılan isim Gülçin Ergül olmuştu. Bu nedenle çok fazla kişinin tepkisini çeken Ergül, yıllar sonra katıldığı bir programda konuyla ilgili dikkat çeken itiraflarda bulundu. Hepsi grubuyla ilgili konuşan Gülçin Ergül “Bunu kimse bilmiyor” deyip 2014’teki buluşmayı ilk kez anlattı. Ünlü şarkıcı, program sırasında gözyaşlarına da hakim olamadı.

SIRADAKİ VİDEO
Mehmet Ali Erbil hakim karşısına çıktı!
26.02.2025Çarşamba
Başka Bir Gün 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
26.02.2025Çarşamba
Nadide Sultan’ın yürek burkan itirafı: "Kız kardeşim bipolar, babam şiddet uyguluyordu"
26.02.2025Çarşamba
Burak çelik baba oluyor! Müjdeli haberi bakın nasıl duyurdu
25.02.2025Salı
Aslı Enver’in kızı Elay’ın Londra macerası! Sevimli halleri hayran bıraktı
25.02.2025Salı
Bunlar da Var
Gaziantep FK 1 - 4 Fenerbahçe | GENİŞ ÖZET 07:38
Gaziantep FK 1 - 4 Fenerbahçe | GENİŞ ÖZET
27.02.2025Perşembe
Galatasaray 0-0 Tümosan Konyaspor | GENİŞ ÖZET 08:45
Galatasaray 0-0 Tümosan Konyaspor | GENİŞ ÖZET
27.02.2025Perşembe
Şişli’de kadın cinayeti! Dehşet anı kamerada! 01:19
Cinayet kamerada: Şişli'de dehşet verici anlar!
27.02.2025Perşembe
Ahmet Mahmut Ünlü’nün kızı Yüsra Palazoğlu izinsiz çakar sistemiyle yakalandı! 139 bin TL ceza kesildi 00:17
İzinsiz çakar sistemiyle yakalandı!
27.02.2025Perşembe
CANLI YAYIN