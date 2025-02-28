Gülçin Ergül’den Hepsi grubu itirafı

Çıkış şarkısı ‘Olmaz Oğlan’ olan ilk albümlerini 2005 senesinde yayınlayan Hepsi Grubu, Yalan'la müzik listelerini alt üst etmişti. Ancak Cemre Kemer, Eren Bakıcı, Yasemin Yürük ve Gülçin Ergül’den oluşan grup bir süre sonra yollarını ayırmıştı. Gruptan ilk ayrılan isim Gülçin Ergül olmuştu. Bu nedenle çok fazla kişinin tepkisini çeken Ergül, yıllar sonra katıldığı bir programda konuyla ilgili dikkat çeken itiraflarda bulundu. Hepsi grubuyla ilgili konuşan Gülçin Ergül “Bunu kimse bilmiyor” deyip 2014’teki buluşmayı ilk kez anlattı. Ünlü şarkıcı, program sırasında gözyaşlarına da hakim olamadı.