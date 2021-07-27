Gözde Türker’in balayı paylaşımlarına yorum ve beğeni yağdı! Kardeşlerim dizisinde 'Harika' rolünü oynayan oyuncu Gözde Türker, uzun süredir birlikte olduğu nişanlısı Anıl Güler ile geçtiğimiz günlerde nikah masasına oturmuştu. Balayına çıkan ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Jakuzide güller içinde verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sunan ünlü oyuncu, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı. İşte Gözde Türker'in "Balayımızın ilk günü" notunu düştüğü o paylaşımı...