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Şeyma Subaşı ‘’birkaç tane daha çocuk yapabiliriz’’ dedi, Melisa çığlığı patlattı!

Şeyma Subaşı ‘’birkaç tane daha çocuk yapabiliriz’’ dedi, Melisa çığlığı patlattı!
15.12.2022 18:13 - Son Güncelleme: 15.12.2022 18:14

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Bir süredir eski eşi Acun Ilıcalı'yla kızı Melisa Ilıcalı'nın velayeti konusunda anlaşmazlığa düştüğü ve imalı paylaşımlar yaptığı iddia edilen Şeyma Subaşı sonrasında sevgilisi Mohammed Alsaloussi'yle evleneceğini doğrulamıştı. Bahar aylarında evlenmeyi planlayan ikili şimdilerde düğün hazırlıkları yapıyor. Anlaşılan o ki Subaşı evlendikten sonra yeniden anne olmak istiyor. Bunun için paylaştığı bir videoda kızı Melisa'nın ağzını yokladığı görülen Subaşı aldığı cevapla şaşkına döndü. İşte o anlar...

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