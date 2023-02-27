Gönül Dağı’nın Sefer’i Ferdi Sancar bakın aslen nereliymiş! Duyan şaşıp kalıyor

Gönül Dağı dizisinde Sefer karakteri ile izleyici karşısına çıkan Ferdi Sancar'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

FERDİ SANCAR KİMDİR?

24 Mart 1980 tarihinde İstanbul'da doğan ünlü oyuncu Ferdi Sancar'ın sahneye ilk çıkışı Büyükçekmece Bedia Muvahhit Tiyatrosu'nda "Evde Üç Başına" isimli oyunla oldu. Sancar, beyaz perdeye ise ilk olarak 2009 yapımı Yahşi Batı filmindeki Johnnie karakteri ile adım attı.

Ardından 2011 yılında yayınlanan Düz Adam dizisi ile televizyon izleyicilerinin karşısına çıkan Ferdi Sancar; Babam Sınıfta Kaldı, Karaman'ın Koyunu, Hep Yek ve Kardeşim Benim, Tutar mı Tutar gibi yapımlarda canlandırdığı birbirinden farklı rollerle de büyük beğeni topladı.

Ferdi Sancar, 2000 yılında kendi yazdığı "İbret" adlı oyunu, kimsesiz çocuklar için dört arkadaşıyla Türkiye'yi dolaşarak sahneledi. Askerlik görevi sırasında yer aldığı moral ekibiyle askerî birlikleri gezerek çeşitli tiyatro oyunları sahneledi.

Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken Sancar'ın memleketi de merak konusu oldu.

FERDİ SANCAR

İstanbul