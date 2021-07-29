Gonca Vuslateri sütyensiz pozuyla yeni imajını tanıttı! Geçen aylarda koronavirüs testi pozitif çıkan ve tedavi sürecinde talihsiz bir kaza yaşayarak kendini kaynar suyla yakan Gonca Vuslateri, kötü günleri geride bıraktı. Sağlık durumuyla ilgili yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olan Vuslateri, şimdi ise iddialı pozuyla çok konuşuldu. Allah Yazdıysa Bozsun adlı film için imaj değişikliğine giden ünlü oyuncu, son halini Instagram sayfasında yayınladı. Sütyensiz giydiği derin dekolteli ceketiyle objektif karşısına geçen oyuncunun paylaşımı, kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu. İşte Gonca Vuslateri'nin o paylaşımı...