Haberler Video Magazin Videoları <a href="/index/gonca-vuslateri?type=2" class="">Gonca Vuslateri</a> <a href="/index/sutyensiz-poz?type=2" class="">sütyensiz poz</a>uyla <a href="/index/yeni-imaj?type=2" class="">yeni imaj</a>ını tanıttı!

Gonca Vuslateri sütyensiz pozuyla yeni imajını tanıttı!

Gonca Vuslateri sütyensiz pozuyla yeni imajını tanıttı!
29.07.2021 09:37
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Koronavirüste son durum

Gonca Vuslateri sütyensiz pozuyla yeni imajını tanıttı! Geçen aylarda koronavirüs testi pozitif çıkan ve tedavi sürecinde talihsiz bir kaza yaşayarak kendini kaynar suyla yakan Gonca Vuslateri, kötü günleri geride bıraktı. Sağlık durumuyla ilgili yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olan Vuslateri, şimdi ise iddialı pozuyla çok konuşuldu. Allah Yazdıysa Bozsun adlı film için imaj değişikliğine giden ünlü oyuncu, son halini Instagram sayfasında yayınladı. Sütyensiz giydiği derin dekolteli ceketiyle objektif karşısına geçen oyuncunun paylaşımı, kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu. İşte Gonca Vuslateri'nin o paylaşımı...


Gonca Vuslateri sütyensiz pozuyla yeni imajını tanıttı! Radikal değişikliği olay oldu sosyal medya çalkalandı

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