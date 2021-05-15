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Gizli aşk sobelendi! Serenay Sarıkaya Haldun Demirhisar aşkı görüntülendi

Gizli aşk sobelendi! Serenay Sarıkaya Haldun Demirhisar aşkı görüntülendi
15.05.2021 14:34
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Aylar önce Serenay Sarıkaya, Göcek'te iş adamı Haldun Demirhisar'ın teknesinde görüntülenmişti. Görüntülerin ardından Serenay Sarıkaya ve Haldun Demirhisar'ın aşk yaşadığı iddia edilmiş, Serenay Sarıkaya bu iddiaların ardından Instagram'dan yaptığı bir açıklamayla 'arkadaşız' deyip ateş püskürmüştü. Ortaya çıkan yeni görüntüler ise Serenay Sarıkaya ile Haldun Demirhisar aşk haberlerini yeniden alevlendirdi. Oyuncu Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz ay teknede görüntülendikten sonra "Arkadaşım" açıklaması ile aşk iddiasını yalanladığı Haldun Demirhisar'la yeniden objektiflere takıldı.


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