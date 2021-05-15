Serenay Sarıkaya 'arkadaşız' deyip ateş püskürmüştü! Serenay Sarıkaya ve sevgilisi olduğu söylenen Haldun Demirhisar baş başa yakanladı

Aylar önce Serenay Sarıkaya, Göcek'te iş adamı Haldun Demirhisar'ın teknesinde görüntülenmişti. Görüntülerin ardından Serenay Sarıkaya ve Haldun Demirhisar'ın aşk yaşadığı iddia edilmiş, Serenay Sarıkaya bu iddiaların ardından Instagram'dan yaptığı bir açıklamayla 'arkadaşız' deyip ateş püskürmüştü. Ortaya çıkan yeni görüntüler ise Serenay Sarıkaya ile Haldun Demirhisar aşk haberlerini yeniden alevlendirdi. Oyuncu Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz ay teknede görüntülendikten sonra "Arkadaşım" açıklaması ile aşk iddiasını yalanladığı Haldun Demirhisar'la yeniden objektiflere takıldı.

15.05.2021 11:08 - Son Güncelleme: 15.05.2021 11:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





