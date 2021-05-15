Serenay Sarıkaya 'arkadaşız' deyip ateş püskürmüştü! Serenay Sarıkaya ve sevgilisi olduğu söylenen Haldun Demirhisar baş başa yakanladı
Aylar önce Serenay Sarıkaya, Göcek'te iş adamı Haldun Demirhisar'ın teknesinde görüntülenmişti. Görüntülerin ardından Serenay Sarıkaya ve Haldun Demirhisar'ın aşk yaşadığı iddia edilmiş, Serenay Sarıkaya bu iddiaların ardından Instagram'dan yaptığı bir açıklamayla 'arkadaşız' deyip ateş püskürmüştü. Ortaya çıkan yeni görüntüler ise Serenay Sarıkaya ile Haldun Demirhisar aşk haberlerini yeniden alevlendirdi. Oyuncu Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz ay teknede görüntülendikten sonra "Arkadaşım" açıklaması ile aşk iddiasını yalanladığı Haldun Demirhisar'la yeniden objektiflere takıldı.
15.05.2021 11:08
- Son Güncelleme: 15.05.2021 11:08
Oyuncu Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz ay teknede görüntülendikten sonra "Arkadaşım" açıklaması ile aşk iddiasını yalanladığı Haldun Demirhisar'la yeniden objektiflere takıldı.
Serenay Sarıkaya geçtiğimiz ay Göcek'te iş adamı Haldun Demirhisar'ın teknesinde görüntülenmiş çiftin aşk yaşadığı iddia edilmişti.
Cem Yılmaz ile iilişkisine nokta koyduktan sonra kendisinden yine yaşca büyük olan Haldun Demirhisar ile adı anılan Serenay Sarıkaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile aşk haberlerini yalanlamış ve "Arkadaşız" demişti.
Ortaya çıkan yeni görüntüler ise Serenay Sarıkaya ile Haldun Demirhisar aşk haberlerini yeniden alevlendirdi.
Serenay Sarıkaya, 'Arkadaşım' dediği Haldun Demirhisar'ın Göcek'teki çiftlik evinde görüntülendi. Oyuncunun 1 aydır bu evde kaldığı ortaya çıktı. İşte Serenay Sarıkaya ile Haldun Demirhisar'ın samimi halleri...