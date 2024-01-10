SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 10 Ocak 2024, 12:26 Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2024, 12:52

GİZEM BAĞDAÇİÇEK tutuklandı mı? Pornografik görüntülerini satan 'avokadoyeşilii1' kullanıcı adlı Onlyfans fenomeni Gizem Bağdaçiçek'e hapis şoku!

Pornografik görüntülerini satan 'avokadoyeşilii1' kullanıcı adlı Onlyfans fenomeni Gizem Bağdaçiçek hakkında yapılan şikayetler nedeniyle 7 Aralık'ta gözaltına alınmış, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. Şikayetin ardından yapılan soruşturma tamamlandı. Bağdaçiçek'in 'Zincirleme şekilde halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçundan 6 aydan 1 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Onlyfansadlı sosyal medya platformuna yüklediği içeriklerle tanınan, sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek'in "Zincirleme şekilde halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.



Sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek sosyal medyadan paylaştığı bir görüntüyle ilgili yapılan şikayetler nedeniyle 7 Aralık'ta gözaltına alınmış, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. Gizem Bağdaçiçek, İslam diniyle ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımları nedeniyle şikayet edildi. Şikayetin ardından yapılan soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, şikayeti yapılan sosyal medya hesabının Gizem Bağdaçiçek'e ait olduğunun belirlendiği anlatıldı. Şüpheli Gizem Bağdaçiçek hakkında ifadesinin alınması için talimat yazıldığı ancak kendisine ulaşılamaması nedeniyle yakalama kararı çıkarıldığı belirtildi.

"BU PAYLAŞIMLARDAN PİŞMANIM"

Yakalama kararının ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesine getirilen Gizem Bağdaçiçek ifadesinde, "Bana göstermiş olduğunuz sosyal medya hesabı bana aittir. Sözkonusu paylaşımları ben yaptım. Ancak kötü bir amacım yoktu. Paylaşmış olduğum bazı sözler bazı söz yazarlarının yazılarıdır. Benim İslam dinini aşağılamak gibi bir niyetim yoktur. Sosyal medyada mizah amaçlı paylaşımlar yaptım. Bu paylaşımlardan dolayı pişmanım. Yine dosyada göstermiş olduğunuz ikinci sosyal medya hesabı bana ait değil. Benim fotoğrafım kullanılarak adıma açılmış bir hesap" dedi. İddianamede sosyal medya hesabından şüphelinin yapmış olduğu paylaşımların, İslam dinini ve dini değerleri alenen aşağılayacak nitelikte olduğu ve sözkonusu paylaşımların kamu barışını bozmaya elverişli olduğu değerlendirildi. İddianamede, Gizem Bağdaçiçek'in 'Zincirleme şekilde halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçundan 6 aydan 1 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

SIRADAKİ VİDEO
‘’Ölüm tehlikem var’’ diyen Kobra Murat gala gecesinde görüldü! Son hali ortaya çıktı
10.01.2024Çarşamba
Türkücü Zara’da gala gecesine fit fiziğiyle damga vurdu!
10.01.2024Çarşamba
Gönül Dağı 122. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
10.01.2024Çarşamba
Devrim Özkan ile Galatasaraylı Lucas Torreira arasında neler oluyor? Evine girerken görülünce... Kavga kıyamet ayrılmışlardı
09.01.2024Salı
2 çocuk annesi Meryem Uzerli’den 3 yaşına basan kızına 'Maşa ile Koca Ayı' temalı doğum günü! Anne-kız sosyal medyayı salladı
09.01.2024Salı
Bunlar da Var
Gönül Dağı 122. bölüm 2. fragmanı yayınlandı 00:55
Gönül Dağı 122. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
10.01.2024Çarşamba
▶️ Ekvador’da kartel üyeleri gardiyanları infaz etti! Sansürsüz videosunu izle +18! 00:25
▶️ Ekvador'da kartel üyeleri gardiyanları infaz etti!
10.01.2024Çarşamba
▶️ Çorum’da korkutan deprem! 10 Ocak 2024 AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi... 01:25
▶️ Çorum'da 4.2 büyüklüğünde korkutan deprem!
10.01.2024Çarşamba
Silvan Son Dakika Haberleri! Diyarbakır’da cezaevi aracı şarampole devrildi: Yaralılar var! 00:16
Hükümlüleri taşıyan ring aracı devrildi: Yaralılar var!
10.01.2024Çarşamba
CANLI YAYIN
SON DAKİKA